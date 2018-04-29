Виктор Гончаренко: "Если судья был незаметен, то претензий к нему нет"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после ничьей в матче 28-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (0:0) отметил, что команде предстоит сделать изменения в составе в следующем сезоне, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– После первого тайма Акинфеев и Игнашевич о чем-то долго спорили с арбитром. У команды и лично у вас есть вопросы к судейству?

– Если судья был незаметен, то каких-то претензий к нему быть не может. Может быть, претензии были связаны по отдельному эпизоду.

– Вы давали "Зениту" атаковать флангами, при этом защитники питерского клуба не очень опасно навешивали. Вы это знали?

– Не могу сказать, что Жирков, Смольников и Кришито не могут сделать нацеленную передачу. В игре с "Арсеналом" Кришито подавал два раза, и одна из передач завершилась голом. Это всегда неприятно, да еще и можно пропустить атаку вторым темпом.

– Почему вы так долго не делали замены?

– Тяжело попадать в ритм игры в таких случаях, поэтому нужно с опасением делать замены. У нас многие игроки висели на желтых карточках, поэтому мы оттягивали замены.

– Как вам удается бороться за чемпионство и играть в еврокубках при таком небольшом составе?

– У нас малочисленный, но сплоченный отряд. Если без шуток, то игроки у нас достаточно опытные, сильные. Понятно, что нам надо будет сделать какие-то изменения в следующем году, но они неизбежны. Сейчас у нас есть костяк – Березуцкие, Игнашевич, Акинфеев. Посмотрим, что будет в следующем году.