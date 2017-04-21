19:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "ЦСКА сегодня победил заслуженно"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Уфой" (2:0) в матче 24-го тура чемпионата России заявил, что у его подопечных было больше шансов забить, чем у соперника. Специалист отметил, что голкипер Игорь Акинфеев выручил команду в самый нужный момент.                                           

- Мы победили заслуженно, у нас было больше шансов забить, чем у соперника, - сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Гончаренко. - Акинфеев пришел нам на помощь тогда, когда это было необходимо. Он отразил пенальти, потом сделал еще один сэйв. В любом случае считаю, что мы сегодня победили заслуженно.

"СЭ" вел трансляцию матча "Уфа" - ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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