Виктор Гончаренко: "ЦСКА не будет думать в матче против "Динамо" о встрече с "МЮ"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко во флеш-интервью перед матчем 11-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что не стоит обращать внимание на вылет команды из Кубка России. Армейцы проиграли в дополнительное время "Авангарду" со счетом 1:0.

- Как отреагировали на вылет из Кубка России? Точно не с облегчением. Обращать внимание на это не стоит. Много игроков из основного состава на матч не летала. Горевать нам некогда: сегодня "Динамо", скоро "Манчестер Юнайтед", а затем и "Уфа".

Дисквалификация Головина? С ним у ЦСКА другая динамика. Но у Натхо есть свои преимущества, которые постараемся использовать. Будем ли думать о матче против "МЮ"? Нет.