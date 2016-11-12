14:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Было ощущение, что играем с ЦСКА в Уфе"

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Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко после победы в товарищеском матче с ЦСКА (1:0) остался доволен игрой своих подопечных. Наставник добавил, что успех придаст уверенности его подопечным.

– Было ощущение, будто играем дома, – сказал Гончаренко. – Главное, что получили практику перед матчем премьер-лиги. В целом, неплохо выходили из обороны в атаку, моментами нравилась и игра в обороне. Но нужно учитывать специфику мяча – на таком поле он был как пластмассовый. Да, победа всегда приятна, особенно для мотивации, но главное было получить практику. Месть ли это за поражение в чемпионате? Конечно нет, даже не стоит говорить о подобном. (Ярослав СУСОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

ну, в ответке-то всё равно при Ганчаренке проиграют 0:1 в упорной борьбе.

14:28

Сосед дворовского тренера

Да было ощущение, что играете с аутсайдером ПФЛ...

14:27

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