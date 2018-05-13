Виктор Булатов: "Промес сыроват для топ-клуба. А в "Спартаке" его все любят. От добра добра не ищут"

Бывший полузащитник "Спартака" Виктор Булатов дал комментарий после матча 30-го тура премьер-лиги с "Динамо" (0:1). Напомним, что подопечные Массимо Карреры по итогам чемпионата заняли третье место и попали в квалификацию Лиги чемпионов.

– 3-е место "Спартака" заслуженный итог чемпионата?

– Раз они набрали столько очков, и завоевали бронзу, значит, заслужили именно это место.

– А в чем причина плохой концовки "Спартака"?

– Не сказал бы, что плохая концовка. Все-таки последние две игры из трех они выиграли. И весной они исправно набирали очки. Нельзя концентрироваться на концовке. Они весь сезон провели неровно, как на "качелях".

– Что повлияло на итоговое расположение команды?

– Очень важно, когда есть здоровый микроклимат в команде, как в "Локомотиве". Не берем отношения Семин – Геркус, а именно внутри команды нет разногласий, команда – единый механизм, во многом за счёт этого "Локо" чемпион. В том же "Зените" и "Спартаке" внутренние проблемы были, и мы видим, что это не очень хорошо влияет на результат. С другой стороны, за последние шесть лет – третье место и попадание в ЛЧ не самый худший результат.

– Руководство поступит правильно, убрав Карреру?

– Наверное, после чемпионского сезона у Карреры есть кредит доверия. У него будет ещё один сезон, который станет определяющим.

– Судьба Глушакова и Комбарова в команде уже предрешена?

– Не знаю, это вопрос к Каррере. У них вроде есть контракты действующие.

– В будущем сезоне "Спартак" кардинально поменяется?

– Если брать в расчет Лигу чемпионов, то команде необходимо усиление, обновление. Не все кандидатуры сейчас соответствуют уровню "Спартака". Каррера захочет поменять несколько позиций, это точно.

– Промес опоздал с отъездом в Европу?

– Можно сказать, что от добра добра не ищут. Он играет в Лиге чемпионов, его здесь любят, зарабатывает хорошие деньги. Наверное, все-таки для топ-клуба Промес сыроватый футболист, ему там надо выдерживать конкуренцию. Он сейчас находится на своем месте. Нет уверенности, что сумеет пробиться в состав в каком-то другом клубе. (Арман МКРТЧЯН)