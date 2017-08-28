Виктор Альварес: "Перешел в "Арсенал" не ради галочки, считаю, что открыл новые возможности для роста"

Защитник "Арсенала" Виктор Альварес отметил, что перейдя из "Эспаньола" в тульский клуб, открыл новые возможности для роста. Он также добавил, что команда хорошо работает, поэтому результат обязательно придет.

После восьми туров "канониры" занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

– Как возник вариант с "Арсеналом"?

– Можно сказать, счастливый случай. Карьера в "Эспаньоле", где я иногда выводил команду с капитанской повязкой, в какой-то момент требовала чего-то свежего, – приводит пресс-служба "Арсенала" слова Альвареса. – Я не поменял страну ради галочки, считаю, что открыл новые возможности для роста.

– Ваш дебют в "Арсенале" пришелся на матч с действующим чемпионом.

– "Спартак" – сильный соперник. Это был трудный матч, своими шансами в первом тайме мы не воспользовались. Нужно взять этот опыт, пусть он и отрицательный.

– В игре со "Спартаком" вынесли мяч из пустых ворот, с "Уралом" догнали соперника, выходившего один на один. Болельщики увидели, что Альварес может спасать.

– Я бы не стал выделять себя лично, в тех ситуациях я выручил, в других это сделает кто-то другой. Наша сила в командных действиях, и каждый готов прийти на выручку в нужный момент.

– Что нужно сделать, чтобы "Арсеналу" подняться в таблице?

– Соперники у нас были непростые. В нескольких матчах не хватало мелочей, чтобы добиться побед или удержать ничью. На тренировках мы работаем очень хорошо, так что результат придет.

24-летний Альварес в межсезонье присоединился к "Арсеналу", до этого он выступал за "Эспаньол" с 2011 года. Контракт испанца с туляками рассчитан на два года.