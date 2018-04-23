Виктор Альварес: "Дзюба отлично проявил себя в матче с "Зенитом"

Защитник "Арсенала" Виктор Альварес рад, что форварду туляков Артему Дзюбе удалось сыграть в матче 27-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:3). Принадлежащий петербуржцам футболист отметился в том матче голом и передачей.

– Слава богу, что за участие Дзюбы было заплачено, ведь он забил мяч, который принес нам ничью, – приводит "Газета.ру" слова Дзюбы. – Артем – очень важный игрок команды, и здорово, что ему позволили сыграть. Думаю, всем нам нравится встречаться с бывшими командами хотя бы потому, что это возможность увидеться с экс-одноклубниками.

Не знаю, играет ли здесь роль желание отомстить не оценившему тебя клубу, но на фоне бывших товарищей ты точно хочешь показать, что находишься в полном порядке. Это удалось сделать и Дзюбе – он отлично проявил себя в матче с "Зенитом".