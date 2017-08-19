ВФСО "Динамо" оспорило мировое соглашение между клубом и М`Вила

Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" подало иск в Арбитражный суд Москвы в отношении московского "Динамо" и французского полузащитника Янна М`Вила. Соответствующие материалы размещены в картотеке арбитражных дел.

В пресс-службе ВФСО, отметили, что иск связан с мировым соглашением между динамо и М`Вила.

- В конце 2016 года общество "Динамо" стало мажоритарным акционером футбольного клуба "Динамо", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ВФСО. - Потребовалось некоторое время, чтобы разобраться с основными сделками клуба, влияющими на экономическую ситуацию с футбольным клубом. Общество, как основной акционер, оспаривает сделку, совершенную между клубом и футболистом М`Вила (Мировое соглашение. - Прим. "СЭ"), как ущемляющую интересы клуба.

Напомним, в марте 2015 года "Динамо" арендовало хавбека у "Рубина". Игрок тренировался с бело-голубыми до июля 2015 года, после чего покинул клуб. В июне 2016 года М`Вила и "Динамо" заключили мировое соглашение, согласно которому клуб обязался выплатить футболисту компенсацию тремя траншами. Два первых платежа были осуществлены, после чего в клубе сменилось руководство.

М`Вила, не получив третий транш, обратился в палату по разрешению споров РФС. В июле 2017 года на "Динамо" был наложен запрет на регистрацию новых игроков, но в августе эта санкция была заменена на внесение депозита на расчетный счет РФС фактически в качестве залога надлежащего исполнения решения.