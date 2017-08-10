17:31 | Футбол — РФПЛ

Веллитон: "Хотел бы вернуться в Россию"

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Бывший нападающий "Спартака" Веллитон растрорг контракт с "Кайзериспором", за который он выступал с 2016 года. По словам бразильца, он обратился в ФИФА в связи с тем, что турецкий клуб задерживал зарплату.

- После моего первого обращения в ФИФА "Кайсериспор" погасил долг, - цитирует Terra Веллитона. – Однако это произошло в последний день установленного срока. Сейчас они решили не платить мне, поэтому ФИФА направила письмо о том, что контракт с клубом расторгнут.

У меня есть предложения от клубов из Японии, России и Саудовской Аравии. Также были контакты от бразильских клубов, но там закрыто трансферное окно. Да и я сам не хочу возвращаться туда сейчас.

Россия? Я хотел бы снова поиграть в России, я знаю эту страну и знаком с местным чемпионатом.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Millwall82

кажется "гараями" и "луанами" оказались турецкие норштетеры и веллитон. Икрища))))

17:49

suff1x

а мне кажется по старой памяти как свободный агент "спартаку" не помешал бы, на сезончик с правом продления. ну и зарплату невысокую + бонусы хорошие.

17:48

ЗЗ+

Аккурат перед дерби с выходом Акинфеева

17:45

ЗЗ+

В Спартак вместо Луана? :)))

17:45