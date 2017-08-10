Веллитон: "Хотел бы вернуться в Россию"

Бывший нападающий "Спартака" Веллитон растрорг контракт с "Кайзериспором", за который он выступал с 2016 года. По словам бразильца, он обратился в ФИФА в связи с тем, что турецкий клуб задерживал зарплату.
- После моего первого обращения в ФИФА "Кайсериспор" погасил долг, - цитирует Terra Веллитона. – Однако это произошло в последний день установленного срока. Сейчас они решили не платить мне, поэтому ФИФА направила письмо о том, что контракт с клубом расторгнут.
У меня есть предложения от клубов из Японии, России и Саудовской Аравии. Также были контакты от бразильских клубов, но там закрыто трансферное окно. Да и я сам не хочу возвращаться туда сейчас.
Россия? Я хотел бы снова поиграть в России, я знаю эту страну и знаком с местным чемпионатом.
Millwall82
кажется "гараями" и "луанами" оказались турецкие норштетеры и веллитон. Икрища))))
17:49
suff1x
а мне кажется по старой памяти как свободный агент "спартаку" не помешал бы, на сезончик с правом продления. ну и зарплату невысокую + бонусы хорошие.
17:48
ЗЗ+
Аккурат перед дерби с выходом Акинфеева
17:45
ЗЗ+
В Спартак вместо Луана? :)))
17:45