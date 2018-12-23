Васин рассказал, на какой позиции в ЦСКА играл бы Гинер

Защитник ЦСКА Виктор Васин заявил, что президент армейского клуба Евгений Гинер на футбольном поле играл бы на позиции свободного художника. 30-летний спортсмен также добавил, что любит свою команду за семейную атмосферу.

- Лучший матч с моим участием? Любая игра, которая является успешной и важной, - сказал Васин в интервью клубной пресс-службе. - Либо дерби в клубе, либо большой матч за сборную. На какой позиции играл бы Гинер? На позиции свободного художника, как Месси. За что больше всего люблю ЦСКА? За то, что мы являемся семьей.

Напомним, Васин получил травму передней крестообразной связки правого коленного сустава 21 февраля 2018 года в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (1:0). С тех пор он не появлялся на поле.

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