Василий Березуцкий провел 400-й матч в высшем дивизионе

Матч против "Зенита" (0:0) стал для Василия Березуцкого 400-м в высшем российском дивизионе.

Защитник ЦСКА – пятый футболист, которому удалось добраться до этой отметки. Рекордсмен Сергей Игнашевич против "Зенита" провел 487-ю игру.

374 раза Березуцкий выходил на матч чемпионата России в форме ЦСКА, еще в 26 встречах он защищал цвета "Торпедо-ЗИЛ". Команды Березуцкого одержали 228 побед, 93 раз раза довольствовались ничьей и в 79 случаях уступили. (Кирилл БУРДАКОВ)

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