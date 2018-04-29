Василий Березуцкий провел 400-й матч в высшем дивизионе

Матч против "Зенита" (0:0) стал для Василия Березуцкого 400-м в высшем российском дивизионе.
Защитник ЦСКА – пятый футболист, которому удалось добраться до этой отметки. Рекордсмен Сергей Игнашевич против "Зенита" провел 487-ю игру.
374 раза Березуцкий выходил на матч чемпионата России в форме ЦСКА, еще в 26 встречах он защищал цвета "Торпедо-ЗИЛ". Команды Березуцкого одержали 228 побед, 93 раз раза довольствовались ничьей и в 79 случаях уступили. (Кирилл БУРДАКОВ)
10 гвардейцев чемпионата России
|
Игрок
|
Дата рожд.
|
Клубы
|
Сезоны
|
Матчи
|
Голы
|
Сергей ИГНАШЕВИЧ
|
14.07.1979
|
Крылья Советов, Локомотив, ЦСКА
|
1999-н.в.
|
487
|
41
|
27.02.1976
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
1993-2013
|
456
|
102
|
12.02.1974
|
Ростов, Локомотив, Сатурн
|
1992-2012, 2017
|
453
|
120
|
06.04.1978
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов
|
1996-2014
|
433
|
98
|
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ
|
20.06.1982
|
Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА
|
2001-н.в.
|
400
|
9
|
22.06.1974
|
Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Уралан, Терек, Луч-Энергия Крылья Советов, Волга, Краснодар,
|
1996-2015
|
397
|
21
|
08.04.1986
|
ЦСКА
|
2003-н.в.
|
395
|
-305
|
04.10.1971
|
Факел, Ротор, Сатурн
|
1992-2007
|
390
|
88
|
17.01.1977
|
Ростов, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
1998-2013
|
377
|
129
|
27.05.1983
|
Торпедо, Локомотив, Рубин, Ростов, Терек
|
2002-2017.
|
371
|
60
- Дмитрий Кириченко
- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Руслан Аджинджал
- Игорь Семшов
- Дмитрий Лоськов
- Василий Березуцкий
- Игорь Лебеденко
- Сергей Семак
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Валерий Есипов