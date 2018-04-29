21:35 | Футбол — РФПЛ

Василий Березуцкий провел 400-й матч в высшем дивизионе

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ. Фото "СЭ"
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ. Фото "СЭ"

Матч против "Зенита" (0:0) стал для Василия Березуцкого 400-м в высшем российском дивизионе.

Защитник ЦСКА – пятый футболист, которому удалось добраться до этой отметки. Рекордсмен Сергей Игнашевич против "Зенита" провел 487-ю игру.

374 раза Березуцкий выходил на матч чемпионата России в форме ЦСКА, еще в 26 встречах он защищал цвета "Торпедо-ЗИЛ". Команды Березуцкого одержали 228 побед, 93 раз раза довольствовались ничьей и в 79 случаях уступили. (Кирилл БУРДАКОВ)

10 гвардейцев чемпионата России

Игрок

Дата рожд.

Клубы

Сезоны

Матчи

Голы

Сергей ИГНАШЕВИЧ

14.07.1979

Крылья Советов, Локомотив, ЦСКА

1999-н.в.

487

41

Сергей СЕМАК

27.02.1976

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

1993-2013

456

102

Дмитрий ЛОСЬКОВ

12.02.1974

Ростов, Локомотив, Сатурн

1992-2012, 2017

453

120

Игорь СЕМШОВ

06.04.1978

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов

1996-2014

433

98

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ

20.06.1982

Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА

2001-н.в.

400

9

Руслан АДЖИНДЖАЛ

22.06.1974

Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Уралан, Терек, Луч-Энергия Крылья Советов, Волга, Краснодар,

1996-2015

397

21

Игорь АКИНФЕЕВ

08.04.1986

ЦСКА

2003-н.в.

395

-305

Валерий ЕСИПОВ

04.10.1971

Факел, Ротор, Сатурн

1992-2007

390

88

Дмитрий КИРИЧЕНКО

17.01.1977

Ростов, ЦСКА, Москва, Сатурн

1998-2013

377

129

Игорь ЛЕБЕДЕНКО

27.05.1983

Торпедо, Локомотив, Рубин, Ростов, Терек

2002-2017.

371

60
Зенит - ЦСКА

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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