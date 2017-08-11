Валерий Кечинов: "Спартак" - фаворит в матче с ЦСКА"

Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов заявил, что красно-белые являются фаворитами в дерби с ЦСКА в рамках 6-го тура чемпионата России. Кечинов отметил, что армейцы в этом сезоне не показали ни одного матча на хорошем уровне.

– Не было пока матча, который ЦСКА провел бы на хорошем уровне, – цитирует "Р-Спорт" Кечинова. – Это касается и победных матчей тоже: с "Тосно" (2:1) тоже не было целостной игры, сам "Тосно" неплохо выглядел, мог забить и еще. У ЦСКА пока нет такой стабильной игры, после которой мы могли бы сказать, что это претендент на золото. Да, "Спартак" проиграл "Зениту" (1:5), но уже в следующем матче с "Арсеналом" без вопросов выигрывает (2:0). У ЦСКА таких игр не было. Так что, я думаю, "Спартак" в этом матче фаворит.

Напомним, что матч состоится завтра, 12 августа, начало – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи