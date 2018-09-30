21:50 | Футбол — РПЛ

Валерий Карпин: "Спартак" удивил тем, что в центре поля играли Зобнин и Фернанду"

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, чем его удивил "Спартак" (1:0) в игре 9-го тура чемпионата России. 

- Сегодня "Спартак" впервые сыграл по новой схеме. Насколько для вас это было неожиданностью?

- Они на кубок играли с этой схемой. А какая разница, как вы считаете? 

- Мы хотели у вас узнать.

- Вам теорию рассказать? План особо не меняется, только нападающие играли чуть-чуть по-другому. В остальном это разговор на три часа. Мы неделю готовились, а вы хотите, чтобы я сейчас вам рассказал здесь.

- "Спартак" ничем не удивил?

- То, что Зобнин и Фернанду играли в центральной зоне. В остальном то же самое практически. (Александр Рогулев)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
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