Валерий Карпин: "Спартак" удивил тем, что в центре поля играли Зобнин и Фернанду"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, чем его удивил "Спартак" (1:0) в игре 9-го тура чемпионата России.

- Сегодня "Спартак" впервые сыграл по новой схеме. Насколько для вас это было неожиданностью?

- Они на кубок играли с этой схемой. А какая разница, как вы считаете?

- Мы хотели у вас узнать.

- Вам теорию рассказать? План особо не меняется, только нападающие играли чуть-чуть по-другому. В остальном это разговор на три часа. Мы неделю готовились, а вы хотите, чтобы я сейчас вам рассказал здесь.

- "Спартак" ничем не удивил?

- То, что Зобнин и Фернанду играли в центральной зоне. В остальном то же самое практически. (Александр Рогулев)