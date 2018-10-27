Валерий Карпин: "Санкции к Скопинцеву? Ну поругаем, накажем"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с "Анжи" (1:0) заявил, что Элдор Шомуродов отлично справился с задачей левого защитника после удаления Дмитрия Скопинцева во втором тайме.

- Перестановки в стартовом составе - реакция на игру с "Локомотивом"? Или что-то произошло уже в тренировочном процессе на неделе?

- Так как мы играли первый тайм - не предполагалось ни особого пространства, ни свободных зон, то есть того что нравится Ионову - сказал Карпин. - И мы решили сыграть, скажем так, в два нападающих другого типа. Потому сыграл Шомуродов.

- Повлияло ли удаление Скопинцева на ваш план замен? . Или вы держали в голове два следующих сложных матча с "Зенитом" и "Краснодаром"?

- Оно повлияло, и сильно - и на игру, и на замены. Все планы по заменам пришлось перекраивать. Да, у нас есть игроки которые 90 минут пока не выдерживают, но те два матча не сидели у меня в голове. Конкретно на эту игру весь план поломался.

- Но формально вы заместили позицию Скопинцева лишь через 17 минут после удаления...

- Пустого места там не оставалось и эти 17 минут. Если вы заметили - Шомуродов стал играть левого защитника. И отлично справился, как и со своим изначальным заданием. Мы знали что надо будет менять нападающих, и потому не спешили с заменами после удаления.

- Будут ли какие-то санкции к Скопинцеву?

- Ну а толку? Ну поругаем, накажем, но не думаю что это что-то изменит. (Юрий Плохотниченко)