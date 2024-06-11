Юран — о Кулькове: «Когда в последний раз его увидел, не узнал Васю...»

Известный тренер Сергей Юран в интервью «СЭ» вспомнил свою последнюю встречу с Василием Кульковым.

— Вы родились в один день с Кульковым, он, правда, постарше. Часто отмечали праздник вместе?

— Когда вместе играли — постоянно! Все вокруг удивлялись: «Родились в один день, но такие разные! Вася — само спокойствие, а ты такой шебутной!» Отвечал: «Зато мы друг друга дополняем» (улыбается). Где Васе не хватило эмоции, я давал ему «взрыв». А он мог меня успокоить, больше рассуждал.

— Помните ваш последний с ним разговор? (Василий Кульков умер в октябре 2020 года от онкологии. — Прим. «СЭ»)

— Всегда перед Новым годом спартаковских ветеранов собирают в манеже. В Сокольниках. Вот там я его последний раз увидел. И не узнал!

— Худой?

— Кажется, я еще Борю Позднякова спросил: «А как Васька поживает? Как у него дела»? А он мне: «Так вот же он сидит»! И я обалдел... Исхудал, в шапочке сидел... Выглядел он уже тяжеловато... Печально. Я же помню его пышущим здоровьем, любящим жизнь, он много смеялся.

— Василий сам уже понимал, что...

— Да. наверное. И от этого и всем нам становилось только тяжелее. Но Вася держался, виду не показывал. Улыбался...