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Сегодня, 10:40

Юран: «Вдруг Романцев вызывает нас с Цымбаларем: «Пишите состав на игру»!»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран в интервью «СЭ» рассказал о необычной просьбе со стороны Олега Романцева.

— Самый ценный совет, который получили от Романцева?

— Так и не вспомнишь... Расскажу лучше про один случай. Перед каким-то матчем Лиги чемпионов в 1995 году — то ли перед «Русенборгом», то ли перед «Легией» — к нам с Цымбаларем на базе подходит администратор Александр Хаджи и говорит: «Вас Олег Иваныч приглашает к себе в кабинет».

— Звучит тревожно.

— Вот и я про то же. Смотрю на Илью: «Цыля, ты чего опять натворил»?! Он глаза вытаращил, только развел руками, сам в шоке.

— Что было дальше?

— Ну заходим к Иванычу. Он спросил, как дела, как здоровье. А потом вдруг ошарашил: напишите свой вариант состава на завтрашнюю игру! Мы переглянулись, подумали, может, он шутит. Но он действительно обратился к нам с таким предложением. На полном серьезе!

— Написали?

— На следующий день Романцев на установке огласил состав. Самое удивительное в том, что мы угадали 10 позиций! Кажется, только в одном пункте с Иванычем не совпали. Вроде Димку Ананко поставили на фланг, а его тезку Хлестова в центр. А Романцев решил по-другому. Как-то так.

Сергей Юран. «Вдруг Романцев вызывает нас с Цымбаларем: «Пишите состав на игру!» Юран — о юбилее, «Пари НН» и «Спартаке»

Илья Цымбаларь
Олег Романцев
Сергей Юран
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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