Валерий Карпин: "Контрольный матчи смотреть интересно, но не надо делать по ним выводов"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "СЭ" отметил, что команде пришлось вносить коррективы на зимнюю подготовку в связи с участием в турнире в Катаре. Также он призвал не делать выводов по контрольным играм.

- "Ростов" в январе сыграет в турнире в Катаре вместе с "Локомотивом", ЦСКА, "Спартаком". Эта история вписывалась в ваши первоначальные планы на зимнюю паузу?

- У нас планировался сбор в другом месте - и пришлось вносить коррективы по датам и по контрольным матчам.

- Команда выйдет из отпуска и спустя неделю уже будет проводить матчи с серьезными соперниками. Это проблема?

- Нет. Если бы другие команды начинали бы работу на месяц раньше, тогда да. А так все приступят к подготовке плюс-минус в одно время и одном состоянии. Хотел бы добавить и такое наблюдение: многие болельщики и журналисты, посмотрев контрольные матчи, начинают делать серьезные выводы. Это за гранью моего понимания. (Сергей Егоров)

Полная версия интервью Валерия Карпина