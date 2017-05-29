Валерий Карпин: "Чалов - будущее сборной России"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин заявил, что 19-летний нападающий ЦСКА Федор Чалов является кандидатом в сборную России. Этот сезон для россиянина стал дебютным в чемпионате России, в 15 матчах он забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.

– Чалов как кандидат в сборную России? Да, – сказал Карпин в эфире программы "Тотальный разбор". – Его можно сравнить с Кокориным. Даже нужно сравнивать, пусть Чалов и играет чистого нападающего, а Кокорин больше на фланге. Это будущее для сборной. Сейчас есть конкретные нападающие – Смолов, Дзюба, которые много забивают, опытные ребята. Для Чалова это было бы нормальная подводка к сборной.