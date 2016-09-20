Валерий Газзаев: "Ни о каком росте доходов от телеправ у РФПЛ речи давно нет"

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев в интервью "СЭ" заявил, что премьер-лига стагнирует с точки зрения коммерческой привлекательности. Он выразил уверенность в том, что российский чемпионат может получать больше денег от продажи прав на телетрансляции.

– Во время визита в Новосибирск в рамках своей избирательной кампании вы заявили, что видите реальную возможность увеличить доходы от телеправ с нынешних 22 миллионов евро до 200 миллионов долларов. Ответьте на два вопроса. Во-первых, откуда возьмутся такие деньги? Во-вторых, как они будут распределяться, если появятся?

– Как я уже говорил, РФС и лига декларируют, что якобы популярность турнира и его коммерческая составляющая растут, но на деле РФПЛ топчется на месте.

Давайте посмотрим на финансовые показатели лиги последних лет. К примеру, начиная с сезона-2012/13 доходы РФПЛ от телеправ варьировались в пределе 22 – 30 миллионов долларов, причем в последние два сезона показатели даже ниже, чем в предыдущие два. Сумма несколько увеличилась в рублевом эквиваленте, но это связано исключительно с резким изменением курса доллара. То есть ни о каком росте доходов уже давно и речи нет.

В результате Россия занимает 14-е место среди 15 ведущих футбольных лиг по доходам от телеправ. Выше нас – Шотландия, Греция, Дания, Турция, совсем рядом Норвегия. Хотя доход от телеправ, а также прибыль от проведения матчей (продажа билетов, атрибутики, кейтеринга) являются основой существования для любого профессионального клуба. Именно это позволяет соответствовать правилам финансового fair play. Так устроены все ведущие лиги мира, иного пути просто нет. Для сравнения, в Англии телеправа приносят лиге 1,92 миллиарда в год, в Италии – 888 миллионов евро, в Испании – 741 миллион, в Германии – 557 миллионов, во Франции – 509. Даже в Турции – 209, в десять раз больше, чем в России! (Дмитрий СИМОНОВ)