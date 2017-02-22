Вадим Скрипченко: "Понимаю, насколько сложно игрокам переносить нагрузки на сборах"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко подчеркнул, что игроки с пониманием относятся к большим нагрузкам на зимних сборах. Он остался доволен проведенными контрольными матчами.

– Сборы – это всегда рутинная работа. По-хорошему я понимаю парней, насколько тяжело преодолевать те нагрузки, которые предлагаются на этих сборах. Я сам был футболистом и знаю, что это кропотливый процесс, тем более вдали от семей, – цитирует официальный сайт "Крыльев Советов" Скрипченко. – Прежде всего, нужно ментально настроиться на такую работу, чтобы заложить ту базу, за счет которой ребята смогут оставшуюся часть сезона провести на хорошем уровне. В этом отношении я считаю, что наши ребята – профессионалы, отношусь к ним с большим уважением. Хочу отдать им должное за то, что они прекрасно понимают, для чего эта работа проводится в таких режимах.

В контрольных играх, безусловно, у нас нет той физической свежести, которая будет у команды в официальных играх. На фоне серьезных нагрузок проводить матчи непросто. Но мы делаем общее дело, и все понимают, что нагрузки нужны для того, чтобы команда была хорошо готова и "Крылья" показали положительный результат в оставшихся играх. Да, на первом и втором сборах был общий объем нагрузок, сейчас работа более интенсивная. На первых сборах мы понимали, что результат в контрольных играх не столь важен, а первым является выполнение требований тренера. Получалось не все, были ничейные результаты, но повторюсь – для нас не это было главным. Сейчас мы вышли на другой уровень подготовки, и в контрольных играх стало появляться то, над чем мы работали. Это радует. Пришел результат, две победы в двух матчах, и встреча с "Кайратом" будет последней проверкой перед поединком с "Локомотивом".

Мы рассчитываем на всех новичков. Перед тем, как приходил кто-либо из игроков, мы тщательно отслеживали его возможности, анализировали и беседовали. Несмотря на то, что новые футболисты работают с нами совсем немного времени, мы успели сдвинуться в профессиональном плане и в плане эффективности. В последней игре Саша Зуев подтвердил это – можно сказать, сыграл с листа, но на высоком уровне. Для 20-летнего парня выступить так здорово, забить гол-красавец, влиться в командный механизм... Все это говорит о том, что у него хорошая подготовка и отличное видение футбола. Только время и игры покажут, насколько ребята могут быть конкурентоспособными.

Когда понимаешь, что времени до официальной игры остается все меньше, но проведена хорошая подготовка, становится спокойнее. Может, каждый внутренне прокручивает в голове, что предстоит официальный матч, важно начать хорошо, но могу сказать по собственному опыту: если я физически ощущаю себя хорошо, понимаю, что на футбольном поле у меня многое получается из того, что предлагает тренерский штаб, тогда есть уверенность, что мы можем добиться положительного результата. В этом отношении я чувствую у команды спокойствие.