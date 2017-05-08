Вадим Скрипченко: "Крыльям" ничего не остается, кроме как побеждать"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против "Урала" заявил, что он рад вновь приехать в Екатеринбург, где прошла часть его тренерской карьеры. Также специалист отметил тяжелую ситуацию его нынешней команды, сказав, что самарцы будут играть только на победу.

– При Корниленко набираем больше очков? Он ключевой наш нападающий, без него тяжело представить нашу атаку, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Скрипченко. – Он доказал это осенью и в весенней части чемпионата. Он наш наконечник, завершает все наши действия в атаке и делает это исправно. Мы рады, что он наш бомбардир и приносит нам очки.

Эмоции от игры с бывшим клубом? Рад вернуться в Екатеринбург, здесь прошел определенный отрезок времени. Клуб в хорошем состоянии, надеюсь, что болельщики будут на трибунах. Что касается игры – я должен думать об игре нашей команды. У нас сложная ситуация в турнирной таблице. Нам ничего не остается, кроме как побеждать.