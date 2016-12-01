В "Урале" объяснили танец шмеля в компании с куклами майонеза

Пресс-атташе "Урала" Никита Медведевских пояснил перформанс в перерыве матча 16-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (1:0). В перерыве на поле в компании талисмана уральцев – шмеля – на поле выбежали ростовые куклы в обличье пакетов майонеза и, окружив шмеля, принялись танцевать, постепенно сужая круг. В интернете широко разошелся видеоклип, где на это изображение наложена музыка с бала сатаны из телесериала "Мастер и Маргарита".
– Данный перформанс связан со стартом сотрудничества ФК "Урал" и компании-производителя майонеза, которая стала нашим партнером, – говорит Медведевских. – Одним из пунктов договора является участие ростовых кукол в матче. Они ходили по трибунам до и во время игры и, конечно, зажгли в перерыве.
Подобный перформанс мы уже устраивали 9 ноября, на матче по мини-футболу. Тогда они впервые выступили перед болельщиками, и это всем понравилось. Мы решили, что это нужно делать регулярно. Если такой метод привлечет дополнительных зрителей на стадион, мы только "за". Думаю, акция удалась. (Любовь КОНЯЕВА)
DWolver
Уральский ответ чёткам Бердыева - ритуальный танец майонеза.
19:28
Искремас
Это должно стать заставкой РФПЛ. Перед каждой трансляцией чтоб показывали. Думаю, сумма продажи телеправ увеличится раза в два.))
18:25
Thomas_Boy
Это не лечится. Одно радует: ФК "Урал" не сотрудничает пока в компанией-производителем контрацептивов.
18:16