18:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В "Урале" объяснили танец шмеля в компании с куклами майонеза

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Пресс-атташе "Урала" Никита Медведевских пояснил перформанс в перерыве матча 16-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (1:0). В перерыве на поле в компании талисмана уральцев – шмеля – на поле выбежали ростовые куклы в обличье пакетов майонеза и, окружив шмеля, принялись танцевать, постепенно сужая круг. В интернете широко разошелся видеоклип, где на это изображение наложена музыка с бала сатаны из телесериала "Мастер и Маргарита".

– Данный перформанс связан со стартом сотрудничества ФК "Урал" и компании-производителя майонеза, которая стала нашим партнером, – говорит Медведевских. – Одним из пунктов договора является участие ростовых кукол в матче. Они ходили по трибунам до и во время игры и, конечно, зажгли в перерыве.

Подобный перформанс мы уже устраивали 9 ноября, на матче по мини-футболу. Тогда они впервые выступили перед болельщиками, и это всем понравилось. Мы решили, что это нужно делать регулярно. Если такой метод привлечет дополнительных зрителей на стадион, мы только "за". Думаю, акция удалась. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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DWolver

Уральский ответ чёткам Бердыева - ритуальный танец майонеза.

19:28

Искремас

Это должно стать заставкой РФПЛ. Перед каждой трансляцией чтоб показывали. Думаю, сумма продажи телеправ увеличится раза в два.))

18:25

Thomas_Boy

Это не лечится. Одно радует: ФК "Урал" не сотрудничает пока в компанией-производителем контрацептивов.

18:16

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