В Тверской районный суд Москвы поступила одна апелляция на решение по Кокориным и Мамаеву

В пресс-службе Тверского районного суда Москвы сообщили "СЭ", что на данный момент туда поступила одна апелляционная жалоба на решение о продлении срока содержания под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева до 8 февраля 2019 года. Сегодня последний день для подачи апелляций.

– Получил ли суд апелляции от адвокатов Кокориных и Мамаева? – вопрос представителю пресс-службы суда.

– Поступила только одна, сказать, чья именно, не могу. У нас пока нет такой информации.

Кокориным и Мамаеву предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина. Сейчас все трое находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка".

Срок содержания Кокориных и Мамаева под стражей заканчивался 8 декабря этого года, но следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении срока ареста еще на два месяца. 5 декабря оно было удовлетворено. (Игорь Новиков)