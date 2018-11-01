В СИЗО Мамаеву разрешили ежедневно посещать спортзал. Исключение – выходные

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, в интервью "СЭ" рассказал о том, как часто его подзащитный ходит в спортзал. Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин будут находиться в столичном СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– Представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказывали, что в тренажерный зал в тюрьме попасть сложно, кому-то приходится ждать по две недели. У Павла проблем нет с этим? – вопрос Бушманову.

– Он написал соответствующее заявление, администрация его одобрила. Может быть, учитывался его профессиональный статус как футболиста. Для него же занятия спортом не какая-то блажь, а жизненная необходимость. Павлу позволили заниматься ежедневно, кроме выходных. То есть пять дней в неделю он имеет возможность как минимум по часу тренироваться. Спортзал – обычная переоборудованная камера. Помимо обычных тренажеров там есть велотренажер. Первоочередные упражнения, которые в хоть какой-то степени позволяют поддерживать физическую форму, выполнять можно. Другие участники дела тоже посещают зал, но с учетом изоляции друг от друга. Их не могут приводить в одно и то же время. (Игорь Новиков)