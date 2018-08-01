В сети появилось видео с места ДТП с участием Смолова

28-летний нападающий сборной "Краснодара" и сборной России Федор Смолов попал в аварию в Краснодаре в ночь на 1 августа на улице Ставропольской в районе Вишняковского рынка, об этом сообщила газета "Кубанские новости".

По информации издания, иномарка в дорогой комплектации M5 First Edition принадлежит девушке Смолова, однако в момент аварии за рулем находился сам футболист. Пострадавших в результате инцидента нет.

Видео и фотографии с места ДТП в социальной сети Вконтакте выложили очевидцы. На кадрах видно, что автомобиль BMW врезался в металлическое ограждение.

Отметим, что BMW M5 First Edition – специальная модель автомобиля, выпущенная в ограниченной серией в 400 экземпляров. В России в продажу поступило 20 таких машин, все они раскуплены. Стоимость автомобиля начинается от 9 миллионов рублей.



Ранее стало известно, что УСБ МВД Краснодарского края пытается установить экипаж ГИБДД, не оформивший аварию с участием Смолова.

Смолову свистели. Он забил и ошибся //

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