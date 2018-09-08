В Россию едет самый титулованный новичок

Англичанин Джон Терри в ближайшее время может перейти в "Спартак". В составе "Челси" защитник выиграл 17 трофеев.

Еще никогда в российский чемпионат не приезжал футболист с таким количеством титулов в клубах пяти ведущих европейских чемпионатов. Предыдущий рекордсмен камерунец Самюэль Это’О перед переходом в "Анжи" завоевал 16 турниров. (Кирилл Бурдаков)

Новички чемпионата России с наибольшим количеством трофеев с клубами европейских топ-лиг

Игрок Страна Клуб в России Титулы Кол-во титулов Джон Терри Англия Спартак Чемпионат Англии (5), Кубок Англии (5), Кубок лиги (3), Суперкубок Англии (2), Лига чемпионов (1), Лига Европы (1) 17 Самюэль Это ’О Камерун Анжи Лига чемпионов (4), Чемпионат Испании (3), Кубок Испании (2), Суперкубок Испании (2), Кубок Италии (2), чемпионат Италии (1), Суперкубок Италии (1), клубный чемпионат мира (1) 16 Клаудио Маркизио Италия Зенит Чемпионат Италии (7), Кубок Италии (4), Суперкубок Италии (3) 14 Роберто Карлос Бразилия Анжи Чемпионат Испании (4), Суперкубок Испании (3), Лига чемпионов (3), Межконтинентальный кубок (2), Суперкубок УЕФА (1), 13 Бранислав Иванович Сербия Зенит* Чемпион Англии (3), Кубок Англии (3), Кубок лиги (1), Суперкубок Англии (1), Лига чемпионов (1), Лига Европы (1) 10

* До отъезда в Англию Иванович играл за "Локомотив"

Это не фантастика. Терри близок к переходу в "Спартак"! //

СМИ: Терри успешно прошел медосмотр для "Спартака". Он подпишет однолетний контракт с возможностью продления //

Терри опубликовал фото, как он проходит медосмотр //

СМИ: Терри проходит медосмотр в Риме для перехода в "Спартак"