В Россию едет самый титулованный новичок

Англичанин Джон Терри в ближайшее время может перейти в "Спартак". В составе "Челси" защитник выиграл 17 трофеев.
Еще никогда в российский чемпионат не приезжал футболист с таким количеством титулов в клубах пяти ведущих европейских чемпионатов. Предыдущий рекордсмен камерунец Самюэль Это’О перед переходом в "Анжи" завоевал 16 турниров. (Кирилл Бурдаков)
Новички чемпионата России с наибольшим количеством трофеев с клубами европейских топ-лиг
|
Игрок
|
Страна
|
Клуб в России
|
Титулы
|
Кол-во титулов
|
Джон Терри
|
Англия
|
Спартак
|
Чемпионат Англии (5), Кубок Англии (5), Кубок лиги (3), Суперкубок Англии (2), Лига чемпионов (1), Лига Европы (1)
|
17
|
Самюэль Это’О
|
Камерун
|
Анжи
|
Лига чемпионов (4), Чемпионат Испании (3), Кубок Испании (2), Суперкубок Испании (2), Кубок Италии (2), чемпионат Италии (1), Суперкубок Италии (1), клубный чемпионат мира (1)
|
16
|
Клаудио Маркизио
|
Италия
|
Зенит
|
Чемпионат Италии (7), Кубок Италии (4), Суперкубок Италии (3)
|
14
|
Роберто Карлос
|
Бразилия
|
Анжи
|
Чемпионат Испании (4), Суперкубок Испании (3), Лига чемпионов (3), Межконтинентальный кубок (2), Суперкубок УЕФА (1),
|
13
|
Бранислав Иванович
|
Сербия
|
Зенит*
|
Чемпион Англии (3), Кубок Англии (3), Кубок лиги (1), Суперкубок Англии (1), Лига чемпионов (1), Лига Европы (1)
|
10
* До отъезда в Англию Иванович играл за "Локомотив"
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