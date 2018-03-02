В РФПЛ прокомментировали ситуацию с Канунниковым

Пресс-служба РФПЛ прокомментировала "СЭ" ситуацию с нападающим Максимом Канунниковым.

Напомним, фамилия форварда по состоянию на 11.00 02 марта 2018 года присутствовала в заявке "Рубина" на сайте РФПЛ и в разделе "команда" на сайте казанцев. К 12.00 фамилия исчезла из списка "Рубина" на сайте лиги.

В 12.49 клуб объявил о расторжении контракта с Канунниковым.

– Отзаявить футболиста клуб может в любое время, внеся необходимые документы в систему электронной регистрации. У каждого клуба есть свой доступ в нее. Заявка же футболистов не может быть осуществлена вне регламентных норм, вне регистрационных периодов. Комитет по статусу и переходам футболистов РФС рассматривает вопросы о заявке игроков вне регистрационного периода, – сказали в РФПЛ.

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