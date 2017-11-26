13:44 | Футбол — РФПЛ

В премьер-лиге не осталось команд, не проигрывающих дома

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Поражение от "Краснодара" стало для "Урала" первым домашним в сезоне-2017/18. В предыдущих девяти играх на "СКБ-Банк Арене" подопечные Александра Тарханова добились трех побед при шести ничьих. К 18-му туру остальные участники чемпионата хотя бы раз уступали на своем поле. А вот "Зенит" по-прежнему не знает неудач на выезде.

Стоит отметить, что два предыдущих чемпионата без домашних поражений прошел "Ростов". (Кирилл БУРДАКОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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merniloskut

Раз одна серия прервалась, то по закону парности и вторая тоже будет насильно прекращена!

13:59