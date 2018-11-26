17:47 | Футбол — РПЛ

В окружении Маркизио утверждают, что у него нет конфликта с Семаком

Клаудио Маркизио. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"
Клаудио Маркизио. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"
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Как сообщил "СЭ" источник в окружении полузащитника "Зенита"  Клаудио Маркизио, 32-летний хавбек не имеет претензий к главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку

- Клаудио любит клуб, фанатов и город, - сказал источник. - Он переходил в "Зенит" в том числе и потому, что команду возглавляет Семак. Это отличный выбор для карьеры футболиста. Все разговоры о конфликте - ерунда.

Напомним, по ходу матча 15-го тура премьер-лиги "Зенитом" - "Ростов" (2:0) на скамейке хозяев произошел неприятный инцидент. Между Семаком и Маркизио произошел разговор, в результате которого оба остались недовольны. После финального свистка тренер отрицал все предположения о конфликте с итальянцем. (Гоша Чернов)

Зенит - Ростов

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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