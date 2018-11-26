В окружении Маркизио утверждают, что у него нет конфликта с Семаком

Как сообщил "СЭ" источник в окружении полузащитника "Зенита" Клаудио Маркизио, 32-летний хавбек не имеет претензий к главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку.

- Клаудио любит клуб, фанатов и город, - сказал источник. - Он переходил в "Зенит" в том числе и потому, что команду возглавляет Семак. Это отличный выбор для карьеры футболиста. Все разговоры о конфликте - ерунда.

Напомним, по ходу матча 15-го тура премьер-лиги "Зенитом" - "Ростов" (2:0) на скамейке хозяев произошел неприятный инцидент. Между Семаком и Маркизио произошел разговор, в результате которого оба остались недовольны. После финального свистка тренер отрицал все предположения о конфликте с итальянцем. (Гоша Чернов)

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