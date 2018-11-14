В камере Мамаева появился иконостас

В камере полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, находящегося в СИЗО "Бутырка", появился иконостас. 30-летний хавбек также посещает храм, расположенный на территории изолятора.

- Костя (сокамерник - Прим. "СЭ") сделал из большого листа картона, - приводит слова Мамаева "МК" со ссылкой на правозащитницу Еву Меркачеву. - Иконки в храме Бутырки нам дали. Нас выводили туда несколько раз, мы даже смогли причаститься.

Мамаев также добавил, что они с сокамерником по очереди убираются в камере.

- Вчера Константин убирался. Все чистящие средства извел. Чувствуете, какой свежий запах до сих пор стоит? - сказал футболист.

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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