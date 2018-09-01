11:24 | Футбол — РПЛ

В ЦСКА посчитали летнюю трансферную кампанию легендарной


ЦСКА продолжает подводить итоги летней трансферной кампании. Состав армейцев пополнили Иван ОбляковТакума НисимураАрнор СигурдссонНикола ВлашичАбель ЭрнандесИльзат АхметовРодриго БекаоЯка Бийол и Хердур Магнуссон. При этом команду покинул ряд игроков, в числе которых Ахмед Муса, Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Александр Головин, Бибрас Натхо, Сергей Игнашевич, Алексей и Василий БерезуцкиеВитинью и Аарон Оланаре.

- Это было легендарно, - говорится в сообщении московского клуба в Твиттере. 

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