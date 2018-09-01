В ЦСКА посчитали летнюю трансферную кампанию легендарной

ЦСКА продолжает подводить итоги летней трансферной кампании. Состав армейцев пополнили Иван Обляков, Такума Нисимура, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Абель Эрнандес, Ильзат Ахметов, Родриго Бекао, Яка Бийол и Хердур Магнуссон. При этом команду покинул ряд игроков, в числе которых Ахмед Муса, Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Александр Головин, Бибрас Натхо, Сергей Игнашевич, Алексей и Василий Березуцкие, Витинью и Аарон Оланаре.

- Это было легендарно, - говорится в сообщении московского клуба в Твиттере.

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