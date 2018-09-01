В ЦСКА посчитали летнюю трансферную кампанию легендарной

ЦСКА продолжает подводить итоги летней трансферной кампании. Состав армейцев пополнили Иван Обляков, Такума Нисимура, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Абель Эрнандес, Ильзат Ахметов, Родриго Бекао, Яка Бийол и Хердур Магнуссон. При этом команду покинул ряд игроков, в числе которых Ахмед Муса, Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Александр Головин, Бибрас Натхо, Сергей Игнашевич, Алексей и Василий Березуцкие, Витинью и Аарон Оланаре.
- Это было легендарно, - говорится в сообщении московского клуба в Твиттере.
Это было легендарно 😎– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 1 сентября 2018 г.
Все трансферы #ЦСКА минувшего лета на одной странице ➡ https://t.co/Y9BbkmOBUb pic.twitter.com/NbFdtSNBex
ЦСКА – "Урал": чемпионат России по футболу, 6-й тур, 1 сентября 2018, онлайн-трансляция в 16.30 (мск)
"Спартак" теряет, ЦСКА приобретает. Трансферное окно в РПЛ закрыто. Итоги //
Трансферное окно закрывается. Как это было //
Промес ушел из "Спартака". Таблица переходов РПЛ
- Сергей Игнашевич
- Василий Березуцкий
- Бибрас Натхо
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Ахмед Муса
- Понтус Вернблум
- Витинью дус Сантус
- Георгий Миланов
- Александр Головин
- Ильзат Ахметов
- Аарон Оланаре
- Иван Обляков
- Хердур Магнуссон
- Яка Бийол
- Родриго Бекао
- Абель Эрнандес
- Никола Влашич