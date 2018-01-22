В "Амкаре" надеются, что ясность с финансами наступит в конце января

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин заявил, что у клуба по-прежнему нет гарантий по финансированию на весеннюю часть сезона-2017/18 и следующий чемпионат. Напомним, что в декабре появилась информация, что пермская команда может прекратить существование из-за проблем со спонсорами и урезанием финансирования от Пермского края.

– В финансовой ситуации клуба никаких изменений нет, – сказал Резвухин. – Все по-прежнему на своих местах.

– Когда может появиться какая-то ясность?

– Думаю, что-то должно проясниться к концу месяца.

– В планах "Амкара" значилось строительство нового стадиона. Сейчас об этом не может быть и речи?

– Ну почему? Думать об этом вопросе нужно всегда, но поймите, сейчас мы озабочены другими вопросами. (Андрей СИЗЯКИН)