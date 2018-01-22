В "Амкаре" надеются, что ясность с финансами наступит в конце января

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин заявил, что у клуба по-прежнему нет гарантий по финансированию на весеннюю часть сезона-2017/18 и следующий чемпионат. Напомним, что в декабре появилась информация, что пермская команда может прекратить существование из-за проблем со спонсорами и урезанием финансирования от Пермского края.
– В финансовой ситуации клуба никаких изменений нет, – сказал Резвухин. – Все по-прежнему на своих местах.
– Когда может появиться какая-то ясность?
– Думаю, что-то должно проясниться к концу месяца.
– В планах "Амкара" значилось строительство нового стадиона. Сейчас об этом не может быть и речи?
– Ну почему? Думать об этом вопросе нужно всегда, но поймите, сейчас мы озабочены другими вопросами. (Андрей СИЗЯКИН)
alex-ls
гос-во не должно помогать отдельным клубам. а вот давать деньги в зависимости от успехов в ЧР и КР вполне. Лукойл и СИБУР тут вообще не причем, это частная контора, если портят экологию - то иди и жалуйся, футбол тут не причем
16:49