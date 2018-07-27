Урош Спаич: "В России я готов ко всему"

Защитник "Краснодара" Урош Спаич после открытой тренировки рассказал о своем переходе в новый клуб.

– Я надеюсь говорить по-русски уже через 1-2 месяца, – начал Спаич. – Стану ли я заменой Гранквисту? Так случилось, что когда я пришел, он ушел, но я наслышан о нем. Он был лидером команды, и я сделаю все, чтобы таким же полезным, как и он.

– Как состоялся ваш переход в "Краснодар"?

– Со мной связались еще за 3 месяца до конца предыдущего сезона, поэтому переговоры длились достаточно долго. За это время я узнал, что "Краснодар" – молодой клуб, у него амбициозный президент, отличная инфраструктура и вообще вся атмосфера, связанная с командой, болельщиками. Я сюда приехал, увидел красавец-стадион, и все оказалось так, как я предполагал. Здесь даже не вопрос зарплаты сыграл главную роль – много разных факторов привели к такому выбору.

– С каким клубом, за который вы выступали раньше, можно сравнить "Краснодар"?

– С моим предыдущим клубом "Андерлехтом", оба по стилю похожи. "Краснодар" делает акцент на атакующем футболе, большом владении мячом, практически в каждой игре команда доминирует на поле. Мне кажется, это поможет мне быстрее войти в команду, потому что с таким футболом я знаком не понаслышке.

– Почему выбрали номер 5?

– Я специально выбрал этот номер, потому что он следует за мной с детства. Во всех командах я пытался его сохранить, в том числе и в "Андерлехте", я к нему привык. Это мой счастливый номер, надеюсь, он поможет мне добиться успеха в "Краснодаре".

– Каким вы видите российский чемпионат?

– Он сильно отличается от бельгийского, хотя что-то конкретное пока сказать не могу. Но когда "Андерлехт" встречался с "Зенитом", то можно сказать, что чемпионат России достаточно силен, если это можно считать показателем. Много европейских игроков уходит играть в Россию, и это позволяет им как-то дальше развиваться. Я тоже очень рад оказаться здесь. Долгие перелеты и холод в России? Да, все об этом говорят. Когда мы играли против "Зенита", было холодно, но в Краснодаре сейчас хорошо. Я готов ко всему, приехал сюда играть, а не страдать от трудностей или последствиях. (Екатерина ПОТАПОВА)