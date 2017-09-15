"Урал" расторг контракт с Григорьевым

"Урал" на официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Максимом Григорьевым. Действие соглашения с 27-летним игроком прекращено по взаимному согласию сторон.

– Желаем Максиму Григорьеву успешного продолжения карьеры! – говорится в сообщении клуба.

Ранее главный тренер "Урала" Александр Тарханов сообщил, что хавбек не выдерживает конкуренции в команде.

Напомним, Григорьев перешел в екатеринбургский клуб в июле этого года. В текущем сезоне он провел семь матчей в чемпионате России. Ранее он также выступал за "Локомотив", "Ростов" и "Оренбург".