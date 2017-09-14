Александр Тарханов: "Григорьев не выдерживает конкуренцию и в ближайшее время будет отзаявлен"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов отметил, что нападающий Максим Григорьев покинет команду. По словам специалиста, форвард не выдерживает конкуренцию.

– Максим Григорьев покидает нашу команду и в ближайшее время будет отзаявлен, – цитирует "Р-Спорт" Тарханова. – Мы его брали в команду в тот период, когда у нас вообще не было нападающих – травмировался Владимир Ильин и болел Игорь Портнягин. Сейчас все форварды выздоравливают, и мы приняли такое решение. Можно сказать, что он не совсем выдерживает конкуренцию. Я не могу пока сказать, где Григорьев продолжит карьеру.