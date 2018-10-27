"Урал" презентовал Погребняка в перерыве матча с "Уфой"

Новичок "Урала" Павел Погребняк был представлен болельщикам команды в перерыве домашнего матча 12-го тура чемпионата России с "Уфой". 34-летний форвард представил публике, пришедшей на "Екатеринбург Арену", футболку с 88-м игровым номером.

В перерыве матча болельщикам представили нападающего #ФКУрал Павла Погребняка. Спортивный директор клуба Евгений Алхимов вручил Павлу игровую футболку с 88 номером. pic.twitter.com/Kj6xFgAc7B – ФК Урал (@FCURAL) 27 октября 2018 г.

Напомним, Погребняк в августе подписал контракт с "Уралом", однако еще не сыграл ни одного матча за новую за команду из-за травмы. В апреле он перенес операцию по поводу травмы ахилла.