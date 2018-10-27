15:01 | Футбол — РПЛ

"Урал" презентовал Погребняка в перерыве матча с "Уфой"

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Новичок "Урала" Павел Погребняк был представлен болельщикам команды в перерыве домашнего матча 12-го тура чемпионата России с "Уфой". 34-летний форвард представил публике, пришедшей на "Екатеринбург Арену", футболку с 88-м игровым номером. 

 

Напомним, Погребняк в августе подписал контракт с "Уралом", однако еще не сыграл ни одного матча за новую за команду из-за травмы. В апреле он перенес операцию по поводу травмы ахилла.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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