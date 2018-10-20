"Урал" обыграл "Крылья Советов" в первенстве молодежных команд

В матче 11-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги "Урал" обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:1. Это позволило команде из Екатеринбурга подняться на восьмое место.
Молодежные команды
11-й тур
"Урал" (Екатеринбург) – "Крылья Советов" (Самара) – 2:1 (1:1)
Голы: Новиков, 30 (1:0). Горбунов, 39 (1:1). Татаринов, 67 – с пенальти (2:1).
Судья: Захаров (Москва).
20 октября. Сысерть. Стадион "Бажовия".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2018-2019/
Загрузка...