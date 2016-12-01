"Урал": "Информация о договорном характере матча с "Ростовом" – бред"

В "Урале" опровергли информацию букмекеров о том, что матч 16-го тура чемпионата России с "Ростовом" (1:0) имел все признаки договорного. В клубе отметили, что подобные домыслы – полный бред. Отметим, что ростовчане выставили на игру практически второй состав. Это связано с тем, что 6 декабря команде предстоит встреча с ПСВ в Лиге чемпионов, где определится путевка в плей-офф Лиги Европы.
– "Урал" играет в футбол, а не занимается букмекерством. Вся эта информация – полный бред, комментировать здесь абсолютно нечего, – сказали "СЭ" в пресс-службе "Урала". (Сергей АСТАХОВ)
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ak-09
Ростов выставил на игру дублирующий состав.Это как называется?Честный матч? Перед игрой Урал занимал 14 место,Ростов 6-ое. На победу Урала,в Винлайне,был коэффициент 1,7. На победу Ростова 5,0.За такие "честные" игры нужно отправить Ростов в любительскую лигу,и пусть они там готовятся к игре с ПСВ.
20:16
DWolver
В. Коваль ты не поверишь, но это и была ответка. Иксперте хреновы. Посмотрите на состав Ростова в матче с Амкаром. Где хоть один вопль, что дог был.
19:31
Andre_Saratov
Последовательно. Никогда не признаются.
18:57
MAYERICK
Любое СВОЕ попадалово на деньги,букмекеры пытаются превратить в договорняк......исключение матчИ Урал-Терек......
18:38
В.Коваль
Гаттузо зол! Так урал других и не играет ,а прохиндеи они и в Африке прохиндеи. Дог однозначно. Во втором будет ответная любезность. Грустно товарищи. 17:53//////туповатого картуза на вибро-арене раструсило, теперь тошнит тут своим бредом.
18:36
alur66
Гаттузо-ты за чемпионатом следи-а не воняй на форумах. Урал с РОСТОВОМ уже второй матч сыграли-в РОСТОВЕ-ПОнулям сгоняЛИ-И ГДЕ ТУТ КАКАЯ ЛЮБЕЗНОСТЬ. Букмекеры задолбали уже со своими подозрениями-причем бездоказательными. Впрочем вот у них-то как раз большой интерес есть ко всем играм-и давно пора разогнать эти конторы.
18:02
lisenkoff
а чего тут договорного??? ЛЧ важнее, престиж клуба плюс деньги можно заработать.... Да и второй состав мог ничейку затащить..... Правильный поступок Ростова, уверен они будут в ЛЕ по окончанию сезона и этот проигранный матч ничего не решит
17:54
Гаттузо зол!
Так урал других и не играет ,а прохиндеи они и в Африке прохиндеи. Дог однозначно. Во втором будет ответная любезность. Грустно товарищи.
17:53
sergey.v1968
Мы все помним вашу ИГРУ против ЦСКА. На 100 % и в Уфе будет такой же цирк (если, конечно, Гончаренко останется и Слуцкий на своих местах - первый все свои команды под ЦСКу подкладывал)
17:50