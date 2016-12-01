"Урал": "Информация о договорном характере матча с "Ростовом" – бред"

В "Урале" опровергли информацию букмекеров о том, что матч 16-го тура чемпионата России с "Ростовом" (1:0) имел все признаки договорного. В клубе отметили, что подобные домыслы – полный бред. Отметим, что ростовчане выставили на игру практически второй состав. Это связано с тем, что 6 декабря команде предстоит встреча с ПСВ в Лиге чемпионов, где определится путевка в плей-офф Лиги Европы.

– "Урал" играет в футбол, а не занимается букмекерством. Вся эта информация – полный бред, комментировать здесь абсолютно нечего, – сказали "СЭ" в пресс-службе "Урала". (Сергей АСТАХОВ)

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