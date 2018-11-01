Управление Роспотребнадзора по Москве: "В Академии "Спартака" установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований"

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве опубликовала сообщение о проведении эпидемиологического расследования в Академии "Спартака".

Отмечается, что его целью является установление причин и условий возникновения очага инфекционного заболевания, прерывание механизмов и путей передачи инфекции и ликвидация очага инфекционной заболеваемости.

– При эпидемиологическом расследовании был установлен факт функционирования несанкционированного спортивного интерната – Частного учреждения дополнительного образования "Академия "Спартак" по футболу имени Ф.Ф. Черенкова" (далее – Академия), расположенного по адресу г. Москва, Малый Олений переулок, д. 23, стр.1А. Данное учреждение имеет лицензию на дополнительную образовательную деятельность, при этом в Академии осуществлялись также медицинская деятельность, оказывались услуги по присмотру и уходу за детьми с круглосуточным пребыванием и организацией питания в столовой открытой сети ООО "СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ".

– В учреждении организовано проведение противоэпидемических мероприятий, включая медицинский осмотр и забор материала у всех детей и сотрудников учреждения для проведения исследований. В адрес юридического лица Частного учреждения дополнительного образования "Академия "Спартак" выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, включая введение ограничительных мероприятий на посещение контактными лицами массовых мероприятий на 35 дней, медицинское наблюдение за контактными и проведение профилактических прививок против вирусного гепатита А по эпидемическим показаниям.

– При проведении эпидемиологического расследования в столовой ООО "СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ" установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а именно: не соблюдается поточность технологических процессов, первичная обработка (мытье и зачистка) овощей, корнеплодов, фруктов осуществляется в мясном цехе, хранение готовых блюд (компот и бульон) – в заготовочном цехе, отмечаются перекресты сырья и готовой к употреблению продукции, на овощи и зелень отсутствовали маркировочные ярлыки с тарных мест с информацией об изготовителе, условиях и сроках хранения продукции; на приготовляемых полуфабрикатах не указывается время приготовления; разделочный инвентарь (ножи) частично не промаркирован; несвоевременно проводится текущая уборка помещений и др.

– В настоящее время помещения столовой и интерната закрыты и опечатаны, материалы на приостановление деятельности столовой и Частного учреждения дополнительного образования "Академия "Спартак" направлены в суд. Кроме этого, возбуждены административные дела в отношении юридического и должностных лиц столовой ООО "СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ", – говорится на официальном сайте Управления.

Также отмечается, что расследования продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве.

Роспотребнадзор начал расследование из-за заболеваний гепатитом воспитанников академии "Спартака"