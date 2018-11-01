Роспотребнадзор начал расследование из-за заболеваний гепатитом воспитанников академии "Спартака"

Глава Московской федерации футбола Сергей Анохин сообщил "СЭ", что начато расследование по факту заболевания гепатитом А воспитанников интерната в Академии имени Федора Черенкова.

Ранее "Спартак" на официальном сайте клуба сообщил, что получил предписание о приостановлении работы от главного государственного санитарного врача по Восточному округу Москвы. Санитарно-эпидемиологическое расследование было проведено в том числе в столовой Академии, которая, как говорится в сообщении, обслуживается оператором "Содексо ЕвроАзия" (компания, которая занимается организацией корпоративного питания).

– Будут ли инициированы вашей федерацией проверки других академий Москвы?

– Это в компетенции Роспотребнадзора города Москвы. Лично этим вопросом занимается г-жа Андреева (главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева. – Прим. "СЭ"). Она – человек очень опытный. Убежден, она разберется и установит причины. К сожалению, это случилось. Такое бывает в большом городе. Будем решать подобные проблемы.

– Как такое могло произойти?

– Этот вопрос лучше задать руководству "Спартака" и руководству Роспотребнадзора, который ведет расследование.

– То есть расследование по этому факту начато еще вчера?

– Не только начато, но уже предприняты определенные меры по купированию проблемы. Все будет решено, не сомневайтесь.

– Ответственные будут наказаны?

– Мне сложно сказать. Я – не сотрудник правоохранительных органов. Но уверен, что будет проведено и внутренне расследование этого вопроса. (Андрей Сизякин)

Гепатит А в академии "Спартака". Что происходит