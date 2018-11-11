"Уфа" - "Спартак": котировки букмекеров

В воскресенье, 11 ноября, в Уфе пройдет матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Уфой" и "Спартаком". Игру принимает стадион "Нефтяник". Начало встречи – 14.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы "Уфы" на успех с коэффициентом 3,03, а "Спартака" – 2,56. Ничья оценивается с коэффициентом 3,04.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

"Уфа" - "Спартак": РПЛ, 14-й тур, 11 ноября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 14.00 (время московское)