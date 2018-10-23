12:41 | Футбол — РПЛ

"Уфа" предположила, кто возглавит "Спартак". Очень неожиданный вариант

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"Уфа" в официальном Твиттере в шутку предположила, что нынешний главный тренер команды Сергей Томаров возглавит "Спартак". Пресс-служба вспомнила, что предыдущие главные тренеры уфимцев уходили в другие топ-клубы России: Виктор Гончаренко - в ЦСКА, Сергей Семак - в "Зенит".

"Уфа" - первый опыт самостоятельной работы на высшем уровне для 36-летнего Томарова. Он работает в клубе на разных должностях с 2010 года. 

Накануне руководство "Спартака" отправило в отставку Массимо Карреру. Исполняющим обязанности назначен Рауль Рианчо.

 

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