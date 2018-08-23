"Уфа" не отпустила Облякова в ЦСКА за 3 миллиона евро?

"Уфа" отказалась продавать полузащитника Ивана Облякова в ЦСКА за три миллиона евро, утверждает комментатор Нобель Арустамян. По его словам, представители клубов встречались, чтобы обсудить сделку, однако уфимцев сумма, названная армейцами, не устроила.

При этом не исключено, что после игр раунда плей-офф Лиги Европы с "Рейнджерс" "Уфа" все же примет предложение ЦСКА, который предпримет новые попытки подписать Облякова. В нем якобы армейцы видят потенциальную замену Алану Дзагоеву, который часто получает травмы.

В прошлом сезоне 20-летний Обляков провел в чемпионате России 20 матчей, забив два мяча.