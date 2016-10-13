16:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

УЕФА: "Новой информации по "делу Еременко" нет"

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В ответ на запрос "СЭ" по поводу "дела Романа Еременко" в УЕФА сообщили, что никакой новой информации сейчас нет. Вчера стало известно, что ФИФА вслед за УЕФА отстранила полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии от любой футбольной деятельности на 30 дней. Официальная причина подобных мер до сих пор не известна. Дата заседания контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА по делу пока не определена.

9 октября финские СМИ сообщили, что Еременко провалил допинг-тест после одного из двух матчей армейцев в Лиге чемпионов в текущем сезоне. УЕФА эту информацию комментировать отказался.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Разбанен досрочно

ждут чистосердечного)).

16:52

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