Финские СМИ: Еременко провалил допинг-тест после матча Лиги чемпионов

Полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко отстранен от футбола из-за проваленного допинг-теста, сообщает MTV Sport.

По информации источника финского издания, положительный результат Еременко дала допинг–проба, взятая после одного из матчей Лиги чемпионов (в сентябре армейцы встречались с "Байером" и "Тоттенхэмом" – и оба раза хавбека забирали на проверку). В настоящее время стоит вопрос об изучении пробы В игрока.

В ночь с четверга на пятницу официальный сайт футбольной ассоциации Финляндии сообщил, что Контрольный, этический и дисциплинарный комитет (КЭДК) УЕФА отстранил Еременко на месяц. Директор ПФК ЦСКА по информационной политике и связям с общественностью Сергей Аксенов в пятницу утром сообщил "СЭ": ЦСКА получил от КЭДК УЕФА уведомление по игроку.

29-летний Еременко не принимал участия в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Исландией в четверг (2:3), а также не поможет партнерам в воскресной игре с Хорватией. Из-за отстранения хавбек не сможет сыграть за ЦСКА в двух поединках группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" (18 октября и 2 ноября), а также в премьер-лиге против "Уфы" (14 октября), "Локомотива" (23 октября), "Спартака" (29 октября) и "Амкара" (6 ноября).