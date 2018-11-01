Ученики интерната "Спартака" переедут в Подмосковье на время дезинфекции гепатита А в Академии Черенкова

Глава Московской федерации футбола Сергей Анохин сообщил "СЭ", что руководством "Спартака" принято решение временно перевезти воспитанников интерната Академии имени Федора Черенкова, где зафиксированы случаи заболевания гепатитом А, в Подмосковье.

Ранее "Спартак" на официальном сайте клуба сообщил, что получил предписание о приостановлении работы от главного государственного санитарного врача по Восточному округу Москвы. Санитарно-эпидемиологическое расследование было проведено в том числе в столовой Академии, которая, как говорится в сообщении, обслуживается оператором "Содексо ЕвроАзия" (компания, которая занимается организацией корпоративного питания).

– У нас есть полная информация по этому вопросу, есть она и в департаменте спорта города Москвы, – сказал Анохин. – Вчера весь день шли рабочие консультации с руководством "Спартака". Было принято решение, что на время дезинфекции ребят перевезут в подмосковный санаторий. То есть учебу и тренировки они продолжат уже там.

Это что касается воспитанников интернета. Саму академию целиком никто закрывать не собирается. Здесь уместно говорить о локальном очаге, с ним борется Роспортребнадзор. Думаю, все будет хорошо. Но к этому случаю нужно отнестись серьезно. Теперь стоит проверить все академии Москвы.

– Кто выбирал санаторий?

– Выбирало руководство "Спартака", клуб частный – поэтому вопрос решало оно. Можно не сомневаться, что условия у них будут на самом высоком уровне. (Андрей Сизякин)

Гепатит А в академии "Спартака". Что происходит