У Жиго диагностирован полный разрыв крестообразной связки колена

"Спартак" на официальном сайте сообщил, что защитник Самюэль Жиго прошел дополнительное обследование по поводу травмы, полученной в матче 6-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0). У игрока диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

Как отмечается в сообщении красно-белых, Жиго будет прооперирован в среду, 5 сентября. О сроках восстановления футболиста можно будет говорить только после вмешательства врачей.

Напомним, 24-летний француз перешел в "Спартак" из "Гента" летом 2018 года. В составе красно-белых он принял участие в 8 матчах во всех турнирах, забив 1 гол.

Виноват ли Дзюба в травме Жиго? //

"Зенит" теряет очки. "Спартак" - Жиго