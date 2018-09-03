09:48 | Футбол — РПЛ

У Жиго диагностирован полный разрыв крестообразной связки колена

Самюэль ЖИГО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Самюэль ЖИГО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

"Спартак" на официальном сайте сообщил, что защитник Самюэль Жиго прошел дополнительное обследование по поводу травмы, полученной в матче 6-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0). У игрока диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

Как отмечается в сообщении красно-белых, Жиго будет прооперирован в среду, 5 сентября. О сроках восстановления футболиста можно будет говорить только после вмешательства врачей.

Напомним, 24-летний француз перешел в "Спартак" из "Гента" летом 2018 года. В составе красно-белых он принял участие в 8 матчах во всех турнирах, забив 1 гол.

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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-09-03-u_zhigo_razryv_krestoobraznoy_svyazki/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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