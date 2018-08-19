У Щенникова диагностирована травма мышцы левого бедра

18 августа. Москва. ЦСКА - "Арсенал" - 3:0. Георгий ЩЕННИКОВ и Виктор ГОНЧАРЕНКО после замены защитника. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Защитник ЦСКА Георгий Щенников прошел медобледование в связи с травмой, полученной в матче 4-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (3:0). У игрока обороны армейцев диагностировано повреждение приводящей мышцы левого бедра.

Сроки его восстановления от повреждения пока неизвестны. Они будут обнародованы позднее.

Отметим, что в настоящее время сразу 5 игроков ЦСКА, помимо Щенникова, восстанавливаются от травм. В армейском "лазарете" находятся Виктор Васин, Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Александр Макаров и Хетаг Хосонов.

После четырех игр в премьер-лиге ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 5 очков. В 5-м туре армейцы на выезде сыграют с "Рубином" (25 августа, начало - 16.30 по московскому времени).