У Щенникова диагностирована травма мышцы левого бедра

Защитник ЦСКА Георгий Щенников прошел медобледование в связи с травмой, полученной в матче 4-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (3:0). У игрока обороны армейцев диагностировано повреждение приводящей мышцы левого бедра.
Сроки его восстановления от повреждения пока неизвестны. Они будут обнародованы позднее.
Отметим, что в настоящее время сразу 5 игроков ЦСКА, помимо Щенникова, восстанавливаются от травм. В армейском "лазарете" находятся Виктор Васин, Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Александр Макаров и Хетаг Хосонов.
После четырех игр в премьер-лиге ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 5 очков. В 5-м туре армейцы на выезде сыграют с "Рубином" (25 августа, начало - 16.30 по московскому времени).
У защитника #ЦСКА Георгия Щенникова диагностировано повреждение приводящей мышцы левого бедраhttps://t.co/oCu81LtTTD pic.twitter.com/mH72A9jKe7– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 августа 2018 г.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/georgiy-shchennikov-proshyel-obsledovanie/