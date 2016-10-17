У "Ростова" выкупят одну трибуну стадиона за 79 миллионов рублей

Власти Ростовской области намерены выкупить западную трибуну стадиона "Олимп-2" за 79,8 миллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на министра финансов региона Лилию Федотову. По словам представителей регионального министерства спорта, трибуна находится в собственности "Ростова", однако в клубе не смогли подтвердить данную информацию. Пресс-атташе ростовчан Иван Бодылевский заявил, что в собственности ростовчан находятся тренировочная база и находящееся на ней поле.
Трибуну необходимо выкупить для проведения реконструкции при подготовке к чемпионату мира-2018. "Олимп-2" станет одной из тренировочных площадок для участников турнира. Также в Ростове-на-Дону строится новая арена, которая примет четыре игры группового турнира ЧМ-2018 и встречу 1/8 финала.
Дополнительная информация
http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/5804de2b9a79471ba49211a8
Гаттузо зол!
еще одна мутная схема чтобы стырить деньги из бюджета. Прохиндеи, такие прохиндеи. А могли бы на эти деньги садик построить.
20:50
Коновалов
бухаете, тогда мы идём к вам, на вашу трибуну:)))
20:43
hattabych
Олимп-2 наверное суперстадион, если одна трибуна почти 80 лямов стоит.
20:24
foreverCSKAforever
Какой-то новый подвох от москитерских?
19:58
Митюня
Было бы здОрово, если бы в собственности клуба была бы не только трибуна, но и хотя бы одни ворота. Лучше с вратарской площадью в комплекте. Тогда можно было бы на играх поставить по периметру штрафной оцепление из сотрудников ЧОП, и пускать соперников внутрь только по предъявлению ими соответствующих пропусков. И все это на законных основаниях.
19:57
sarkis1957
Вот если бы кто-то весь клуб выкупил ! Да где же взять второго Галицкого....А пока этого нет, всякие безбородовы и москалевы и дальше будут убивать беззащитную команду
19:39
Красно синий
Бред по-русски.
19:32
hattabych
Ничего не понял. Зачем выкупали? Тренироваться на трибуне будут?
19:30