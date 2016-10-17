У "Ростова" выкупят одну трибуну стадиона за 79 миллионов рублей

Власти Ростовской области намерены выкупить западную трибуну стадиона "Олимп-2" за 79,8 миллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на министра финансов региона Лилию Федотову. По словам представителей регионального министерства спорта, трибуна находится в собственности "Ростова", однако в клубе не смогли подтвердить данную информацию. Пресс-атташе ростовчан Иван Бодылевский заявил, что в собственности ростовчан находятся тренировочная база и находящееся на ней поле.

Трибуну необходимо выкупить для проведения реконструкции при подготовке к чемпионату мира-2018. "Олимп-2" станет одной из тренировочных площадок для участников турнира. Также в Ростове-на-Дону строится новая арена, которая примет четыре игры группового турнира ЧМ-2018 и встречу 1/8 финала.