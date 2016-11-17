У Промеса есть шанс сыграть с "Амкаром"

Как стало известно "СЭ", 24-летний нападающий "Спартака" Квинси Промес, возможно, примет участие в воскресном матче 14-го тура премьер-лиги с "Амкаром". Пока футболист готовится по индивидуальной программе, но у него сохраняются шансы выйти на поле против пермяков. Окончательное решение тренерский штаб красно-белых примет за сутки до игры.

Напомним, что форвард пропустил встречу 13-го тура с "Томью" (1:0) из-за рецидива травмы лодыжки, полученной в составе сборной Голландии в игре отборочного турнира чемпиона мира-2018 против Франции, которая прошла 10 октября в Амстердаме. (Вячеслав КОРОТКИН)