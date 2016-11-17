У Промеса есть шанс сыграть с "Амкаром"

Как стало известно "СЭ", 24-летний нападающий "Спартака" Квинси Промес, возможно, примет участие в воскресном матче 14-го тура премьер-лиги с "Амкаром". Пока футболист готовится по индивидуальной программе, но у него сохраняются шансы выйти на поле против пермяков. Окончательное решение тренерский штаб красно-белых примет за сутки до игры.
Напомним, что форвард пропустил встречу 13-го тура с "Томью" (1:0) из-за рецидива травмы лодыжки, полученной в составе сборной Голландии в игре отборочного турнира чемпиона мира-2018 против Франции, которая прошла 10 октября в Амстердаме. (Вячеслав КОРОТКИН)
onlywhitespartak
Долго че то лечится , надо по любому чтоб играл , зе не будет играть Попов из-за перебора пропускает , с жано не известно что ... А кто играть то там будет мельгарехо один или месси не доделанного подтянут ) тем более амкар его клиент ;)
20:29
Jean4
Лечится уже два месяца, как же он с цска то играл не пойму, под кайфом что-ли был?
19:36
ki
да пускай отдыхает. если без промеса не выигрывать у амкара (при всем к нему уважении) то о каких претензиях на чемпионство может идти речь ?
19:17